Paolo Mazzeo confermato nel roster della Limongelli Dinamo Brindisi

BRINDISI - La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica la conferma per la stagione 2022/2023 dell’atleta Paolo Mazzeo, guardia di 1.83 cm per 80 kg. Nato a Brindisi il 29 agosto 2004, è cresciuto nelle fila del Basket Brindisi di Cosimino Marra, successivamente il passaggio alla Mens Sana Mesagne dove disputa diversi campionati (U14, U15, U16, U18), vincendo il titolo Under 14 Regionale e giungendo alle Finali Eccellenza U15, partecipando nel contempo anche al campionato senior di Serie D collezionando diverse presenze.

Nella stagione 2020/2021 ha partecipato al campionato Eccellenza U18 con la Fortitudo Francavilla con la quale ha vinto il titolo di Campione Regionale. Nella scorsa stagione Paolo, nonostante la giovanissima età, ha fatto parte del roster che ha vinto il campionato di Serie C Silver, contribuendo con impegno e dedizione a tenere alta l’intensità e la qualità degli allenamenti, facendosi sempre trovare pronto nelle occasioni in cui coach Cristofaro ha scelto di schierarlo in campo.

Paolo è un ottimo prospetto dotato di un notevole atletismo unito ad una grande capacità difensiva e buone letture offensive che lo rendono un atleta molto interessante, capace di giocare in più ruoli. In questa stagione, oltre al campionato senior, sarà parte integrante della squadra della Dinamo che parteciperà al campionato Under 19.