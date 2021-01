Il Brindisi bloccca il Picerno: pari preziso in ottica salvezza

Con orgoglio e organizzazione tattica, il Brindisi strappa un preziosissimo pareggio (0-0) in casa del Picerno, formazione in lotta per la vetta della classifica del girone H del campionato di Serie D, interrompendo a due la striscia di sconfitte consecutive. Al culmine di una settimana come al solito movimentata da vicissitudini societarie e dalla partenza di Balzano e Franzese, arrivati nel mercato invernale, la squadra di mister De Luca non ha concesso praticamente nulla agli avversari, incapaci di rendersi pericolosi, nonostante il forcing espresso nel secondo tempo. La partita, insomma, non ha regalato emozioni. Ma per i biancazzurri va bene così. Il Brindisi aveva bisogno di smuovere la classifica, a tre giorni dalla partita casalinga contro la Puteolana, in programma mercoledì 3 febbraio al Fanuzzi (ore 14:30) per la 14esima giornata. Si tratta di un impegno di grande importanza in chiave salvezza, che non si potrà sbagliare. Tutto questo in attesa che si sblocchi l’eterna impasse societaria.