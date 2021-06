Pedalata notturna da Brindisi a Mesagne: Strashiddati protagonisti

BRINDISI - Sono partiti ieri 25 giugno, alle 18,30 i 50 bikers della Asd Strashiddati, da Brindisi per raggiungere Mesagne. E’ il primo evento sportivo Dechatlon, che riparte dopo un lungo periodo di fermo dovuto alla pandemia. I partecipanti hanno percorso 30 km in notturna, inaugurando la stagione estiva in mountain bike, 50 tra giovanissimi e adulti, in sella alle loro bici hanno condiviso una serata sportiva in mezzo alla natura.

Tra loro anche l’atleta paraolimpico Colonnello Carlo Calcagni, a bordo della sua bici ha terminato il percorso in compagnia degli altri 49 partecipanti. Mario Spagnolo, promotore dell’iniziativa e presidente dell’Asd Steshiddati, dichiara “Auspichiamo sia il primo di una lunga serie di eventi che accompagneranno questa estate 2021, per riprendere la nostra vita non solo sportivo ma anche sociale”.