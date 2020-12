Perkins: scongiurata la lesione, possibile rientro contro Pesaro

BRINDISI - Sono saldamente a posto i legamenti del ginocchio infortunato di Nick Perkins nel corso della partita disputata domenica scorsa a Milano. Il dottor Antonio Orgiani, ortopedico brindisino componente lo staff medico della società, infatti, ha trovato fortemente stabile il ginocchio ed ha rilevato esclusivamente un gonfiore sulla rotula infortunata.

E’ stato scongiurato, pertanto, il pericolo più grave di una lesione ai legamenti del ginocchio, ma Nick Perkins rimane ancora a riposo, seguendo la terapia prescritta per almeno due giorni. Solo dopo il prescritto riposo e l’esito della terapia seguita, lo staff medico della New Basket deciderà sulla eventuale possibilità di una risonanza magnetica che dia il via libera alla ripresa degli allenamenti e ritornare a disposizione di coach Vitucci con il resto della squadra. Lo staff medico resta in ogni caso fiducioso sul possibile recupero di Nick Perkins che possa ritornare ad allenarsi fin da domani ed essere presente in campo per la prossima partita contro Pesaro, in programma sabato prossimo al PalaPentassuglia.