Pink Padel League: sesta e ultima tappa a Brindisi

BRINDISI - Sesta e Ultima tappa a Brindisi del Pink Padel League, torneo riservato alle donne che abbinano sport e solidarietà, con l'obiettivo di fondi da reparto al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, intitolato a Nadia Tottrica da Le Iene Si giocherà domenica prossima, 29 maggio, al circolo tennis, a partire dalle 9, secondo la formula ormai consolidata dei due livelli, avanzato e intermedio, per proseguire nella gara di solidarietà. Il torneo è stato organizzato da Francesco Giorgino con il supporto di Chiara Vetrugno, Rosaria Arganese e la rosa di Mariella Santini, è iniziato lo scorso 13 marzo al Macht Point di Lecce.

La tappa del primo turno è stata vinta da Emanuela Pedo e Serena Mangialardo, entrambe di Lecce, per la sezione riservata alle giocatrici di livello avanzato, e da Le sezioni riservate ai giocatori di livello avanzato, e da Lezioni riservate Gigli e Andreina Bianchi, di Taranto, per la sezione riservata alle padeliste di livello center. La seconda tappa si e svolta al Padel Arena di Taranto il 27 marzo ed e stata vinta da Laura Giuri di Brindisi e Valentina Terio di Bari nella sezione avanzata e da Federica Basile e Donatella Di Bello livello intermediario. La terza tappa e stata disputata il 10 aprile al Football Park dall'altra parte di Taranto Si parlerà della quarta tappa della Pink Padel League al Bayern Monaco il 24 aprile e della regular season di Andreina Bianchi e Laura Tonti di Taranto durante il livello intermedio e Serena Mangialardo e Martina Zecca per l'avanzato.