Pink Padel League: le vincitrici della seconda tappa a Taranto

Seconda tappa a Taranto, lo scorso 27 marzo, della prima edizione del Pink Padel League , torneo per sole donne che abbina sport e solidarietà per raccogliere fondi da destinare al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata della città ionica. Sui campi del Padel Arena di Taranto, nella sezione riservata alle giocatrici di livello “avanzato” si sono imposte Laura Giuri di Brindisi e Valentina Terio di Bari, e nella sezione per le padeliste di livello “medio” hanno vinto Federica Basile e Donatella Di Bello, entrambe di Taranto.

Il torneo, partito da Lecce il 13 marzo, il prossimo 10 aprile si sposterà a Latiano (Brindisi) al Football Park per la terza tappa. Per la quarta, il Pink Padel League tornerà a Lecce il 24 aprile, per poi approdare nuovamente a Taranto il 15 maggio e concludersi a Latiano il 29 maggio.

“Il divertimento va avanti e prosegue la raccolta fondi da destinare al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, intitolato a Nadia Toffa, attraverso le magliette del torneo”, dice Francesco Giorgino, già ideatore della Salento Padel Cup, e organizzatore della Pink Padel League che con il supporto di Chiara Vetrugno, Rosaria Arganese e Mariella Santini ha dato vita alle sei tappe del torneo tutto in rosa.

Il team ha già iniziato a lavorare per l'edizione 2023. “L'obiettivo è ampliare la rete del Pink Padel League con l'inserimento di nuove tappe in Puglia, in modo tale da arrivare nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani”, anticipa Giorgino. “La formula resta la stessa: padel e solidarietà, con le donne protagoniste”. Per le iscrizioni e per avere ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione al Pink Padel League è possibile telefonare al numero 392/9048531.