Pinto: “L’oro di Dell’Aquila è la vittoria dello sport di base”

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell’assessore allo Sport del Comune di Brindisi, sull’oro olimpico conquistato nel taekwondo dall’atleta mesagnese Vito Dell’Aquila

Non c'è bisogno del proverbiale terzo indizio. Certe volte ne bastano due di indizi per fare una prova. Se Carlo Molfetta poteva essere ritenuto un talento straordinario ma estemporaneo, quando dalla stessa palestra viene fuori un'altra medaglia d'oro olimpica, non é più così. Non può essere coincidenza. C'é qualcosa che va oltre le qualità del singolo atleta.

A ben vedere la vittoria di Vito Dell'Aquila é il successo dello sport di base, di persone come Roberto Baglivo, di uomini che possiedono tanta passione e competenza da saper costruire due campioni olimpici nella periferia della periferia.

Di Baglivo ne conosco tanti. A Brindisi, come nell'intero meridione, ce ne sono in quasi tutti gli sport. Per esprimersi al meglio hanno necessità di strutture efficienti e di un buon numero di ragazzi da plasmare prima in uomini e donne e poi, eventualmente, in campioni.

Proprio per questo, il compito di chi é investito di una qualche responsabilità nello sport locale è duplice. Da un lato occorre portare sui campi o nelle palestre quanti più giovani possibile; e per farlo é necessario sia comunicare come un mantra i valori dell'attività sportiva, sia prodigarsi per abbassare i costi che le famiglie e le associazioni sono chiamate a sostenere.

Dall'altro lato si devono mettere a disposizione strutture, non dico d'avanguardia, ma quanto meno in numero sufficiente ed in buono stato di utilizzo.

Spero che il Governo dello Sport comprenda il messaggio che parte dalla Puglia. Qui i talenti e le competenze ci sono. E più si investe, più risultati sono destinati ad arrivare.