Champions: tre squadre al comando del girone I, bagarre per le Final Eight

I turchi del Pinar Karsiyaka si impongono in casa dell'Hapoel Holon (63-72) e agganciano a quota cinque punti Happy Casa Brindisi e gli stessi isrelani dell'Hapoel

La squadra turca del Pinar Karsiyaka si è imposta (63-72) sul parquet degli israeliani dell’Hapoel Holon nella seconda partita della terza giornata del girone I dei playoff di FIba Champions League. Al comando del girone si è formato un terzetto composto da Pinar, Holon ed Happy Casa Brindisi, che ieri si è imposta (77-75) sull’altro roster turco, il Tofas Bursa, fanalino di coda a quota tre punti.

Apertissimi, dunque, i giochi per la qualificazione alle final eight. La prossima giornata è in programma fra martedì 23 marzo, quando si disputerà il match Pinar-Hapoel Holon (ore 20), e mercoledì 24 marzo, quando la Happy Casa Brindisi farà visita al Pinar (palla a due alle ore 20).