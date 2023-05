Playoffs time: prelazione abbonati a prezzo ridotto e vendita libera a partire da lunedì 8 maggio

BRINDISI - “Play hard and enjoy”: con questo claim la Happy Casa Brindisi si appresta ad affrontare per la quinta volta nella propria storia la post season Legabasket Serie A, al termine di una stagione ricca di impegni e impreziosita dal raggiungimento dei playoff scudetto. “Giocare duro e divertirsi”, il mantra indicato da coach Frank Vitucci ai suoi ragazzi capaci di infilare una serie positiva nel girone di ritorno che le è valso un posto tra le migliori otto squadre d’Italia, con un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

L’avversaria sarà la Virtus Segafredo Bologna, una sfida dal grande fascino e blasone. Gara tre al PalaPentassuglia si disputerà venerdì 19 maggio alle ore 20:45, in attesa della definizione del calendario completo dei playoffs scudetto Lba.

Prelazione abbonati a prezzo ridotto

A partire dalle ore 12 di lunedì 8 maggio fino alle ore 12 di giovedì 11 maggio tutti i possessori di un abbonamento/mini abbonamento Legabasket Serie A potranno confermare il proprio posto al New Basket Store di Corso Garibaldi 29 (aperto anche il lunedì mattina dalle ore 09:30-13:00; 16:45-20:15) a prezzo ridotto rispetto alla tariffa intera riservata ai non abbonati.

Terrminata questa fase, i posti non confermati verranno sbloccati e decadrà qualsiasi forma di prezzo ridotto riservato agli abbonati. La procedura di prelazione abbonati a prezzo ridotto, potrà essere esercitata anche online sul sito www.vivaticket.itcon le seguenti modalità: Cercare l’evento ‘Happy Casa Brindisi gara 3 playoff’; Cliccare sulla sezione ‘prelazione’; Inserire il codice ‘Rinn.Abbonamento’ (a 18 cifre) presente sul retro della tessera 22/23; Confermare l’acquisto online.

Per tutte le altre esigenze rivolgersi al numero 392/9554379 al fine di gestire la conferma del posto e il pagamento dell’operazione direttamente con il personale addetto al ticketing.

Vendita libera a prezzo intero

A partire dalle ore 12 di lunedì 8 maggio partirà contestualmente la vendita libera dei posti disponibili a prezzo intero al New Basket Store e online sul sito www.vivaticket.it. Al termine della prelazione riservata agli abbonati, a partire da giovedì 11 maggio alle ore 12:00, saranno visibili in mappa e acquistabili eventuali posti non confermati dagli abbonati.

Si rende noto che si applicherà il prezzo di prevendita pari a 1,50 euro esclusivamente per le procedure di acquisto online sul sito www.vivaticket.it.