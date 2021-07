Brindisi Fc: risolto il nodo liberatoria, avviate pratiche per il ripescaggio

Trovata l'intesa economica con tutti i tesserati. Il Comune darà a disposizione l'impianto in ottica delal richiesta di ripescaggio in Serie D

BRINDISI - Risolta ogni pendenza con i tesserati e avviate le pratiche per la richiesta di ripescaggio nel campionato di Serie D. Lo comunica il Brindisi Fc attraverso una nota diramata stamattina (sabato 10 luglio).

“Nelle scorse ore – si legge nella nota - si è provveduto alla consensuale chiusura dei rapporti con tutti i tesserati. Con loro è stato trovato un equo accordo economico per la concessione della liberatoria”. “A breve, poi, l'amministrazione comunale, che ringraziamo per la preziosa collaborazione – fa sapere ancora la società - fornirà il documento di ‘messa a disposizione dell'impianto’ da allegare alla domanda di ripescaggio per il prossimo campionato di Serie D”.