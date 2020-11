Happy Casa al banco di prova più difficile contro la Virtus Bologna

C’è qualcosa di veramente eccezionale in questo confronto. La Virtus Segafredo Bologna, si proprio una delle più titolate formazioni italiane ed europee, con un palmares che espone 15 scudetti, 8 Coppe italiane, una Super Coppa italiana e ben 5 titoli internazionali, costruita per contendere a Milano lo scudetto, è costretta ad inseguire Happy Casa Brindisi per poterla appaiare al secondo posto in classifica. Si potrebbe definire una sfida fra “giganti” del basket se non fosse che Happy Casa Brindisi è stata ideata e realizzata per ben altri traguardi, con un budget decisamente irrisorio difronte alle ingenti risorse finanziarie messe in campo dallo sponsor Segafredo, per consolidare le ambizioni da primato, in linea con la storia e la tradizione della piazza bolognese.

Happy Casa più…felice e contenta

E’ una squadra in grande condizione fisica, di forma e mentale la Happy Casa di coach Vitucci che affronta la titolata Virtus Bologna. Certo, non basterà la contentezza e l’allegria del “gruppo-family” di D’Angelo Harrison per le 5 partite di campionato vinte consecutivamente, per sostenere l’onda d’urto di una formazione composta da autentici campioni e guidati da una superstar come Milos Teodosic, ma ci vorrà tutta la determinazione e la massima concentrazione di ogni componente il roster brindisino che sarà chiamato in campo da coach Vitucci. Le premesse ci sono tutte per sostenere con grande riguardo la sfida contro la Virtus.

Tutta la forza del “roster” più Nick Perkins

C’è Darius Thompson in grande condizioni di forma e reduce dalla sua migliore prestazione da quando è in Italia, e ci sono le conferme di due giocatori di carisma personalità e rendimento come D’Angelo Harrison e Derek Willis che possono dare energia e sostanza in attacco ed in difesa, e con loro James Bell e Ousman Krubally che ha fornito un’ottima prestazione contro Fortitudo Bologna. Coach Vitucci, tuttavia, dovrà pretendere maggiore attenzione e più concentrazione sotto canestro da Nick Perkins, la cui prestazione potrebbe risultare determinate per il risultato, e affidarsi anche a Raphael Gaspardo in buone condizioni di forma e perfettamente integrato in squadra sia impiegato da 3 che da 4.

Ma contro le “V” nere la squadra avrà bisogno della miglior prestazione di tutto il roster e dalla “panchina”, a cominciare dal capitano Alessandro Zanelli che probabilmente sarà chiamato all’ingrato compito di alternarsi con Thompson nel tentativo di arginare Milos Teodosic, e coach Vitucci potrebbe anche utilizzare Mattia Udom e Riccardo Visconti pronti a ritagliarsi qualche minuto positivo in campo.

Bologna: componente del gruppo positivo al Covid

Nel corso di accertamento medico eseguito in settimana, come comunica la società Virtus Bologna “è stato effettuato un tampone rapido che ha rilevato la positività al Covid 19 per un soggetto appartenente al gruppo squadra. Il soggetto è totalmente asintomatico e sta seguendo in isolamento le procedure del protocollo sanitario. Tutto il team è stato sottoposto ad ulteriori test duranti i quali non sono emerse nuove positività”

Partita anticipata alle ore 20

Si gioca sabato (7 novembre) al Segafredo Arena di Bologna.Palla in due alle ore 20. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 e su Eurosport player. La partita sarà diretta dalla terna composta da Manuel Mazzoni come I° arbitro, con la collaborazione di Valerio Grigioni di Roma e Martino Galasso di Siena. Segnapunti Eva Bernini di Longiano (FC), cronometrista Laura Piomboni di Rimini, 24 secondi Roberto Pantani di Cesena.