Brindisi Fc: due centrocampisti e un difensore i primi tre acquisti

BRINDISI - Dopo il ripescaggio in Serie D, il Brindisi Fc piazza i primi tasselli. Nella giornata odierna il sodalizio biancazzurro ha infatti ufficializzato i primi tre ingaggi della stagione 2021/22. Si tratta di tre under: il centrocampista Alessio Esposito (2001), che nelle passate stagioni ha vestito le maglie del Portici in serie D, della primavera del Napoli e del Carpi: il difensore Francesco Di Pasquale (2003) che nelle passate stagioni ha vestito la maglia della Juve Stabia; il centrocampista Andrea Vignes (2002), che nelle passate stagioni ha vestito le maglie della Salernitana e dell’Under 17 della Lazio.