Piscina Masseriola: il Comune la dà in affidamento per un anno

BRINDISI – Il Comune di Brindisi ha avviato una procedura negoziata per l’affidamento, per un anno, della piscina comunale situata in contrada Masseriola, accanto al PalaPentassuglia. Il bando è aperto a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, nonché consorzi e associazioni tra i predetti soggetti oltre ad altri operatori economici iscritti alla Cciaa, nella cui iscrizione sia espletata l’attività relativa alla gestione di impianti sportivi. Le proposte dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2020.

