Basket, Final Eight al via: Happy Casa in campo venerdì

A Milano tutto pronto per l’avvio delle Final Eight di Coppa Italia sponsorizzate da Frecciarossa, in programma al Forum di Assago. Si alzerà il sipario alle ore 18 di oggi (giovedì 11 febbraio), con il quarto di finale fra la capolista Milano e Reggio Emilia. A seguire, alle ore 20:45, Virtus Bologna – Reyer Venezia. La Happy Casa Brindisi esordirà domani, alle ore 18, contro Trieste. Alle ore 20.45 di domani, invece, ultimo quarto di finale, fra Sassari e Pesaro (20.45). Sabato 13 febbraio si svolgeranno le semifinali (la prima alle ore 18, la seconda alle 20.45). Domenica la finale, alle ore 18.15. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport, Eurosport 1 ed Eurosport Player. Venezia cercherà di difendere il titolo, conquistato lo scorso anno contro la Happy Casa, a Pesaro. Nel 2019 la stessa New Basket era stata superata in finale da Cremona, in quel di Firenze.

La cerimonia di presentazione della competizione si è svolta ieri al Mediolanum Forum. l Presidente della Lba, Umberto Gandini, ha aperto con queste parole: “L’edizione dell’anno scorso a Pesaro è stata bellissima e si era conclusa davanti a 9.000 spettatori. Siamo qui un anno dopo e abbiamo avuto la resilienza per giocare ora questa Final Eight dopo che molte squadre hanno avuto focolai e problemi di Covid. Faccio per questo i complimenti a tutte le società: la Lega va avanti continuando a presentare un prodotto molto attraente con grande equilibrio sia per il titolo sia per evitare la retrocessione. Si sente la mancanza di botteghino mentre scontiamo anche le promesse del Governo non mantenute: il basket ha bisogno di sostegno anche perché le società stanno facendo sforzi enormi”.

Queste le dichiarazioni di Frank Vitucci, allenatore della Happy Casa Brindisi: “Arrivare due volte in finale di fila vuol dire soddisfazione e sofferenza. La qualificazione alla Coppa Italia di quest’anno è stato il primo obiettivo raggiunto per Brindisi: si gioca per vincere e non per qualificarsi, ci si aspetta sempre un gradino in più. Scenderemo in campo venerdì e questo è un aspetto negativo, spero di recuperare i giocatori infortunati e ce la giocheremo. Trieste è un’ottima squadra, ben allenata, la mano di Dalmasson si vede e anche in campionato è stata una partita tosta”.

Il calendario

Quarti di finale

Giovedi 11 Febbraio 2021

ore 18.00: A|X Armani Exchange Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia

ore 20.45: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia

Venerdì 12 Febbraio 2021

ore 18.00: Happy Casa Brindisi - Allianz Pallacanestro Trieste

ore 20.45: Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro

Semifinali

Sabato 13 Febbraio 2021

ore 18.00: 1° Semifinale

ore 20.45: 2° Semifinale

Finale

Domenica 14 Febbraio 2021

ore 18.15: Vincente 1° Semifinale - Vincente 2° Semifinale