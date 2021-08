Pulizia spiaggia petrolchimico: fra i supporter anche il campione olimpico Molfetta

BRINDISI - Anche il taekwondo di Brindisi con tutti i suoi atleti aderirà all’iniziativa “Puliamo la spiaggia del petrolchimico”, in supporto a “Clean Coast South”,ed insieme alle associazioni “Puliamo il mare Brindisi”,“Colmare Brindisi”, “Wwf Brindisi” e “ Moh Bari”, appuntamento che si terrà sabato 7 agosto alle ore 9.00 presso la spiaggia delle pedagne di Brindisi posta ai piedi del petrolchimico.

Una iniziativa supportata dal Campione Olimpico di Taekwondo a Londra 2012, Carlo Molfetta, insieme al Comitato regionale Fita Puglia, presidente Martino Montanaro, l’assessore allo sport di Brindisi, Oreste Pinto saluterà i giovani sportivi. “Un motivo di avvicinamento alla natura ed all’ambiente - spiega Marco Cazzato, maestro della “Taekwondo Gold Team” di Brindisi - un gesto dovuto che servirà a sensibilizzare i giovani sportivi al rispetto della natura e dei luoghi di interesse comuni.

utte le società sportive di Taekwondo del territorio hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e parteciperanno con i propri atleti e genitori in un momento di condivisione costruttivo per le nuove generazioni e per il futuro del pianeta. “Vi aspettiamo sabato 7 agosto alla 9 - hanno dichiarato gli attivisti -, presso la diga Trapanelli, località Pedagne, muniti di guanti, spirito di collaborazione e amore per l’ambiente”.