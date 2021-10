Calcio, nazionale under 17: una brindisina tra le convocate per qualificazione al campionato europeo

SAN PIETRO VERNOTICO - Da campionessa italiana di Duathlon (quando aveva solo 12 anni) alla nazionale di calcio Under 17 femminile, passando per il cross country. Elisa Zilli, classe 2005, di San Pietro Vernotico, è stata convocata, insieme ad altre 19 atlete, per la prima fase di qualificazione al campionato Europeo di categoria che si svolgerà in Svezia dal 22 al 28 ottobre prossimo.

I primi passi nel mondo del calcio Elisa Zilli li ha mossi nella scuola di Angelo Passiatore di San Pietro Vernotico, poi ha frequentato la Nitor di Brindisi fino ad approdare alla Pink Bari dove ha disputato i campionati di categoria under 14, under 15 e under 17. A luglio di quest’anno è arrivata la convocazione in nazionale Under 17.

La sampietrana insieme alle altre 19 azzurrine, farà il loro esordio nel torneo venerdì 22 ottobre a Goteborg contro il Galles. Lunedì 25 giocheranno contro le padrone di casa della Svezia a Boras e giovedì 28 ottobre a Goteborg contro la Francia. Le tre gare sono in programma alle ore 18.

Il Campionato Europeo Under 17 torna dopo due anni (sospeso causa Covid) con un nuovo format che ricalca quello della Nations League, con le nazionali partecipanti suddivise in due leghe e un sistema di promozioni e retrocessioni.

L’Italia, inserita nella Lega A, dovrà chiudere il girone al primo posto per unirsi alle altre sei vincitrici della Lega A e al paese ospitante, la Bosnia Erzegovina, nelle finali in programma dal 3 al 15 maggio 2022. Le sette squadre classificate all’ultimo posto dei gironi della Lega A retrocederanno invece in Lega B, mentre le sei vincitrici dei gironi di Lega B e la migliore seconda classificata saranno promosse in Lega A.

L’elenco delle convocate dal tecnico Nazzarena Grilli

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Giulia Zaghini (San Marino);

Difensori: Paola Papapicco (Pink Sport Time), Noemi Passeri (Chieti), Nadine Sorelli (Milan), Beatrice Toffano (Inter), Martina Viesti (Roma), Alice Zaghini (San Marino), Elisa Zilli (Pink Sport Time);

Centrocampiste: Irene Barsali (Fiorentina), Erin Maria Cesarini (Lazio), Giulia Dragoni (Inter), Paola Fadda (Inter), Alessia Marchetti (Sassuolo), Eva Schatzer (Juventus), Giorgia Tateo (Pink Sport Time);

Attaccanti: Veronica Bernardi (Cesena), Andrea Gaia Colombo (Inter), Ginevra Moretti (Juventus), Sofia Zannini (Cittadella).

Staff – Tecnico: Nazzarena Grilli; Assistente tecnico: Samantha Dolci; Preparatore atletico: Fabio Patteri; Preparatore dei portieri: Pasquale Pastore; Match analyst: Andrea Loiacono; Fisioterapista: Giuseppina Miranda; Medici: Leopoldo Arioli e Michela Cammarano; Nutrizionista: Andrea Carolina Striglio; Tutor: Alessandro Milani; Segretario: Giulia Taccari (Fonte fgc.it)