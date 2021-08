The Doctor secondo alla Morano-Campotenese:  “Complimenti ad Ammirabile” 

FASANO - Il portacolori della Eptamotorsport Angelo “The Doctor” Loconte torna dalla trasferta calabrese della Morano Campotenese, ottava prova del Civm, con un secondo posto di gruppo Racing Start Turbo che lo ha lasciato con l’amaro in bocca. Il veloce driver pugliese, approfittando dell’assenza del dominatore della stagione, suo rivale e compagno di scuderia, Antonio Scappa, ha potuto saggiare la vettura che sta dominando il campionato, la Peugeot 308 Gt del reatino, sempre curata dalla DP Racing di Claudio De Ciantis, ma le differenze di assetto tra la sua Peugeot e quella guidata a Morano, hanno infranto i sogni di gloria di Loconte, che puntava senza mezze misure alla vittoria di gruppo. Ma il motorsport si sa, è imprevedibile, e la difficoltà di adattamento all’assetto della vettura di Scappa si è dimostrato più difficile del previsto, per di più, con la vettura di Loconte, si è espresso su livelli di eccellenza il giovane Gianluca Ammirabile, che ha fatto registrare i migliori riferimenti cronometrici, conquistando la vittoria tra le vetture di stretta derivazione di serie.

"Bellissima gara, quella di Morano. - ha spiegato The Doctor - L’esperienza di guidare la vettura di Antonio Scappa si è rivelata, come temevo, più complessa. Infatti, l’assetto personalizzato del campione reatino è davvero un “vestito” cucito ad personam. Va bene per chi ha una guida disinvolta ed esperta, tipica di chi è in grado di gestire una reattività esasperata del mezzo meccanico. Troppo per un pilota della domenica come il sottoscritto. Ne è scaturita una prestazione più che dignitosa, ma non una performance in assoluto vincente. È così l’ottimo esordiente in 308 GTi, Gianluca Ammirabile, con una condotta di gara di notevole fattura, mi ha relegato al secondo gradino del podio. Ci sta. Complimenti a Gianluca, con il quale la sfida si ripeterà a Luzzi. Spero tanto di essere alla sua altezza sul difficilissimo percorso calabrese". Il prossimo appuntamento con il Civm è per il prossimo 20, 21 e 22 agosto in Calabria per la 25esima Luzzi - Sambucina.

Il calendario del Civm 2021

23 Maggio 30° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, Marche

30 Maggio 51ª Verzegnis – Sella Chianzutan, Friuli-Venezia Giulia

13 Giugno 50° Trofeo Vallecamonica, Lombardia

27 Giugno 60ª Coppa Paolino Teodori, Marche

4 Luglio 70ª Trento Bondone, Trentino-Alto Adige

18 Luglio 60ª Alghero Scala Piccada, Sardegna

1 Agosto 56° Trofeo Luigi Fagioli, Umbria

8 Agosto 10ª Salita Morano – Campotenese Calabria

22 Agosto 25ª Luzzi Sambucina, Calabria

5 Settembre 38ª Pedavena – Croce D’Aune, Veneto

19 Settembre 63ª Monte Erice, Sicilia

26 Settembre 66ª Coppa Nissena, Sicilia