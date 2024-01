Album Panini: tanti collezionisti al terzo raduno “Città di Brindisi”

Anche quest’anno ha riscosso un grande successo il raduno di collezionisti della Panini “Città di Brindisi”, organizzato da Vincenzo Giunta. La terza edizione dell’evento, intitolato alla memoria di Giorgio Giunta, ha richiamato appassionati di ogni età da tutta la Puglia.

Nei locali in via San Martino della Battaglia, sede del raduno, per tutta la mattinata si è registrato un incessante via vai di persone. Presenti anche dei volti noti del calcio brindisino, fra cui Antonio Benarrivo, Marcello Prima, Antonio La Palma, Pasquale Salerno. Giunta ha consegnato delle targhe a degli amici collezionisti fra i più noti nel panorama nazionale. Questi a loro volta lo hanno omaggiato con un’altra targa.