Rapha Gaspardo e la New Basket Brindisi: un binomio che proseguirà per altre due stagioni sportive

BRINDISI – Raphael Gaspardo estende il suo contratto con la Happy Casa Brindisi fino al 30 giugno 2023. Il rapporto tra l’ala italiana classe 1993 e la Nbb si arricchisce di un ulteriore importante capitolo. Arrivato a Brindisi nell’estate del 2019, Gaspardo ha completato la sua seconda stagione in biancoazzurro maturando esperienza in campo internazionale con la doppia partecipazione alla Basketball Champions League. Nell’ultima stagione regolare Lba ha prodotto in media 8 punti e 2.6 rimbalzi stabilendo il proprio career high da 25 punti contro Treviso nella terza giornata di ritorno. Numeri confermati anche nella fase playoff vissuta da protagonista con 7.8 punti e 3.3 rimbalzi a partita.