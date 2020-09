Pista d'atletica Masseriola: si punta a un finanziamento da 700mila euro

BRINDISI – Si accenda una nuova speranza per la pista d’atletica del campo scuola Montanile di contrada Masseriola. L’amministrazione comunale di Brindisi ha candidato l’impianto sportivo a un finanziamento da 700mila euro, tramite il bando “Sport e periferie”. La struttura da anni è messa malissimo. Solo una corsia è interamente praticabile. Le altre, soggette alla pressione delle radici dei pini, sono disseminate di crepe, dossi e avvallamenti. Ma pista a parte, è l’intera struttura a necessitare di un radicale intervento di restyling che la riporti allo splendore degli anni passati, quando il campo scuola Montanile era un gioiellino dell’impiantistica sportiva regionale.

Il Comune di Brindisi, dunque, ci prova con il bando della presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio Sport. I progetti candidabili devono avere le seguenti finalità: realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport e periferie ammontano complessivamente ad 140.000.000 euro di cui 100.000.000 euro a valere sulle risorse disponibili per l’anno 2020 sul capitolo 937 “Fondo sport e periferie” del Cdr 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 40.000.000 euro valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020). Gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo “FSC 2014-2020” dovranno tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.