Hockey: l'Olimpia di Torre Santa Susanna si affida a due argentini e un sudafricano

TORRE SANTA SUSANNA - La società torrese dell’Hockey Club Olimpia impegnata nel campionato nazionale di serie A2 dopo il doppio passo falso in campionato, che l’ha vista uscire sconfitta contro il Potenza Picena e il Valverde ha deciso di correre ai ripari e rinforzare la rosa. Il presidente Gabriele Morleo non ha lasciato nulla di intentato, ed ha percorso tutte le strade possibili per poter arrivare ai tre giocatori, valutando, tra le varie opzioni disponibili sul mercato, quelle che meglio si sposavano con il progetto societario e con le esigenze tecnico/tattiche richieste dello staff tecnico formato da Carlo De Luca e Antonio Petarra.

La volontà della nostra società, ha sottolineato il presidente Morleo, è quella di confermare la serie A per la prima squadra e far crescere i più giovani impegnate nei campionati nazionali under 12 e under 14, considerando anche i curriculum e le esperienze da tecnici maturate in giro per l’Europa dai tre acquisti. Conosciamo meglio i tre giocatori. Si tratta di ragazzi con doppia cittadinanza, con buone referenze e con ottima esperienza maturata in giro per l’Europa.

Il primo è l’argentino Cellini Agustin Maria, classe 1995 di Rosario, Santa Fe, è un attaccante di esperienza, ha giocato In Italia in A1 con la Tevere Eur Roma nel 2019, in Inghilterra nel primo team del Brighton & Hove Hockey Club nel 2018 ed ovviamente nel Jockey Club de Rosario dal 2012 la 2018. ù

Il secondo è Consoli Giunta Juan Manuel, argentino, classe 1992, di Luján de Cuyo di Mendoza, è un centrocampista con ottime doti offensive, ha giocato in Italia nel Suelli in A1 nel 2015, in Germania nel TFC Ludwigshafen 1861 nel 2019, in Francia con il Douai Hockey Club nel 2020 e in Belgio nel Royal Uccle Sport sempre nel 2020.

Il terzo è il sudafricano Matthew Trevor Madsen, classe 1995, di Pinetown in Sudafrica, è un centrale di esperienza, ha giocato in Inghilterra nel Guildford Hockey Club nel biennio 2017-2018 e in prima divisione sudafricana nel KZN Mynahs Hockey con la quale ha ottenuto ottimi successi. Nella foto i due argentini Cellini Agustin Maria e Consoli Giunta Juan Manuel con il presidente Morleo Gabriele. Il sudafricano Matthew Trevor Madsen arriverà nei prossimi giorni. Le foto dei tre in azioni di gioco.

