Happy Casa Brindisi: coach Frank Vitucci rinnova fino al 2024

BRINDISI - Frank Vitucci fino al 2024 sulla panchina della Happy Casa Brindisi. Il coach ha prolungato per i prossimi tre anni il contratto che lo lega al sodalizio di contrada Masseriooa. La (doverosa) riconferma arriva al termine della più esatante stagione nella storia del basket brindisino, culminata con il secondo posto in classifica e l'accesso alle semifinali playoff scudetto.

"Un rapporto di grande fiducia e stima umana, prima che professionale, - si legge in una nota della società - con la proprietà, staff e prima squadra destinato a scrivere altrettante pagine storiche per la pallacanestro brindisina. Arrivato a Brindisi nel dicembre 2017, coach Frank Vitucci ha impresso il proprio stile sul marchio Nbb: 105 le panchine in Lega A di cui 59 vittorie, a un passo dal primo posto occupato da coach Piero Bucchi (60 vittorie in 128 incontri) sulla panchina biancoazzurra".

"Sono 82 le vittorie totali tra competizioni nazionali (tre edizioni Final Eight: due finali e una semifinale raggiunta) ed europee (due partecipazioni in Basketball Champions League). Risultati che hanno proiettato la Happy Casa ai vertici del campionato italiano negli ultimi anni, in particolare nella stagione sportiva appena terminata. Risultati che hanno consacrato coach Vitucci come migliore allenatore dell’anno, eletto dai colleghi, capitani delle squadre e una giuria di giornalisti qualificati".