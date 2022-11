Maltempo nel week end: la regata Classe Dinghy slitta al 26-27 novembre

BRINDISI - Causa le previste, avverse condizioni meteomarine per le giornate di sabato 12 e domenica 13 novembre, sono state rinviate al week-end del 26-27 novembre le due regate del “Trofeo Francesco Piccininni”, quinta e ultima prova del Campionato Zonale Classe Dinghy 12’ in programma nelle acque del porto medio di Brindisi, nello specchio compreso tra Forte a Mare e il porticciolo turistico, a partire dalle ore 11 di domani. La decisione del rinvio è stata presa dal comitato di regata e dal Circolo della Vela Brindisi, organizzatore dell'evento, stante l'elevata intensità del vento da est previsto per sabato, e da sud-est per domenica, unitamente a rovesci di pioggia. Il Dinghy 12', imbarcazione da regata progettata nel lontano 1913, ma che in Italia conta ancora 200 agonisti, per ragioni strutturali e di regolamento non può regatare con vento superiore agli 8 metri al secondo, circa 16 nodi.