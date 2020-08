Riparte l’avventura del Carovigno Basket

CAROVIGNO - Il Carovigno Basket riparte ufficialmente, dopo 5 lunghissimi mesi in cui la nostra vita è stata stravolta e le nostre abitudini sono cambiate, la dirigenza convocata dal patron Giuseppe Greco ha risposto presente. L’ambizioso progetto che ha visto due salti di categoria in altrettante stagioni (la terza è stata sospesa per il Covid19 e ci vedeva primi in classifica nel campionato di serie D regionale) riprenderà con passione ed entusiasmo proprio come lo avevamo lasciato prima del lockdown.

Riportiamo subito le parole del patron Giuseppe Greco: “Siamo contenti di essere tutti uniti per continuare questo meraviglioso progetto insieme, sono stati mesi difficili e di riflessioni che ci hanno affiatato ancora di più per amore di questi colori che abbiamo portato molto ma molto in alto. Siamo dispiaciuti di non aver potuto continuare i playoff che stavamo dominando e probabilmente avremmo potuto regalare una gioia immensa a tutti i nostri tifosi che sono stati tantissimi durante la stagione e che intravedevano un traguardo mai raggiunto nella storia cestistica carovignese".

"Abbiamo fatto un campionato splendido, oltre le aspettative, considerando che eravamo una neopromossa in serie D, adesso ci rimbocchiamo le maniche per ripartire al meglio e restiamo in attesa di comunicati ufficiali da parte della Federazione Italiana Pallacanestro. Il mio impegno e quello di tutta la dirigenza sarà massimo per cercare quanti più soci possibili per poter affrontare un campionato che si prospetta diverso rispetto a quello degli anni precedenti ma noi non abbiamo mai mollato e non vediamo l’ora di ricominciare. Ringrazio tutti i dirigenti e i soci che sono sempre presenti e che, con entusiasmo e passione, aiutano tantissimo il progetto Carovigno Basket.”

Delineato quindi il progetto del Carovigno Basket per la stagione 2020/21 e definiti anche i ruoli societari e sportivi con le importantissime riconferme di: Francesco Lotti con la carica di Direttore Generale; Luigi Greco confermato Direttore Sportivo; Giuseppe Epifani con la carica di Direttore Tecnico; Mattia Di Latte confermato Team Manager; Vincenzo Carlucci confermato responsabile del centro Minibasket; Pasquale Melpignano confermato Dirigente; Cristian Caliolo confermato Dirigente.