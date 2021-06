Taekwondo: ancora successi in Sud America per il maestro Spinelli e i suoi atleti

Dall’11 al 13 giugno si è svolto a Bugaramanga (Colombia), il campionato internazionale online “1^ Coppa di Colombia” che ha visto la partecipazione di 23 nazioni, 44 società per un totale di 420 atleti iscritti.

Il maestro Cosimo Spinelli della Associazione Taekwondo “Pennetta Rosa”, cintura nea 8° Dan, ed i suoi atleti, hanno conquistato: 10 primi posti (4 categoria Individuale; 1 doppio; 1 Doppio Famiglia; 3 trio e un gruppo formato da 5 atleti); 7 secondi posti (5 individuali; 1 doppio e 1 trio), e 6 terzi posti (5 individuali e un doppio).

Il 20 giugno si sono svolti a Brindisi gli esami di cintura nera indetti dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo); 40 atleti hanno sostenuto gli esami per 1°-2° e 3° Poom (grado riconosciuto ai ragazzi al di sotto dei 15 anni) e 46 per 1°-2° e 3° Dan. Tutti tesserati presso la Fita (Federazione Italiana Taekwondo). Due atleti della “Pennetta Rosa” hanno superato brillantemente gli esami: Giorgia Natali per 2° poom e Francesca Candito per 3° poom.

Nei giorni 25,26 e 27 giugno, presso l’impinato sportivo “Bruno Zauli” di Formia (Latina), presso l’impianto sportivo “Bruno Zauli”, il maestro Spinelli ha preso parte (come ogni anno armai dal 1982), al corso di aggiornamento per Maestri e Istruttori, durante il quale è stato convocato come commissario per gli esami di 7° e 8° Dan. Alcune lezioni del corso di aggiornamento, sono stati riprese dalle emittenti Sky e Rai. Il Presidente Fits Angelo Cito all’apertura del corso ha detto: “Ci tengo personalmente a ringraziare voi tutti per la numerosa partecipazione al corso, che avvia ufficialmente la ripresa delle attività federali dopo questa lunga pandemia che ha modificato il nostro quotidiano. Ci tenevo che questo corso fosse svolto in presenza essendo ormai pochi i giorni che ci separano dalle prossime Olimpiadi. Questa emergenza ci ha insegnato tanto e dobbiamo farne tesoro per creare nuove opportunità”. Per l’occasione, sono stati presentati gli atleti della nazionale Italiana Taekwondo che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokio 2021”.

Infine il 27 giugno si è svolto a Santiago del Cile il campionato internazionale online “1° Campionato di Poomsae online Jeon-sa Fenix” dove sono stati conquistati 9 primi posti.