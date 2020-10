Ritiro con la nazionale per Concetta Marchese, atleta della Boxe Iaia Brindisi

BRINDISI - Proseguono le grandi soddisfazioni sportive per la Boxe Iaia Brindisi del maestro Carmine. L’atleta Concetta Marchese, che milita nelle file del sodalizio brindisino ormai da qualche anno, è stata convocata per la partecipazione del ritiro della nazionale italiana di Boxe. A selezionare la pugile il dt azzurro Emanuele Renzini convinto delle capacità atletiche della giovane pugile che nel 2019 si era aggiudicata, sotto i colori della Boxe Iaia Brindisi e la guida tecnica del maestro Carmine, la vittoria nel torneo tricolore Guanto D’Oro Femminile - Trofeo Colombi 2019 nella categoria 57 chilogrammi. Con la partecipazione al ritiro azzurro che ha avuto inizio oggi, lunedì 12 ottobre 2020, Concetta Marchese ha la possibilità di aggiudicarsi un posto nella squadra nazionale in vista degli Europei under 22 2020 che si terranno ad Olbia entro la fine dell’anno.

Intanto per la boxeur 22enne, nata a Marcianise ma brindisina di adozione è arrivata la doppia soddisfazione della convocazione, nella categoria 57 chilogrammi, della rappresentativa pugliese guidata proprio dal maestro Carmine Iaia e dal maestro Antonio Portoghese. che sarà impegnata dal 30 ottobre all’1 novembre a Pompei nel torneo Wbl a squadre, un torneo nazionale femminile a squadre regionali per pugili categoria elite I e II Sserie, ideato con lo scopo di sostenere l’attività delle atlete italiane sul territorio nazionale. L’evento ha una rilevanza notevole perché, nelle varie squadre partecipanti, sono ogni anno incluse diverse pugili di interesse Olimpico. Nello specifico l'evento, indetto dalla federazione pugilistica italiana, sarà organizzato dalla Asd Boxe Vesuviana.