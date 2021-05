Roberto Taurino è il nuovo allenatore della Virtus Francavilla Calcio

FRANCAVILLA FONTANA - Rpberto Taurino è il nuovo allenatore della Virtus Francavilla Calcio per la stagione 2021/2022. Classe ’77, mister Taurino è stato calciatore e capitano della Virtus, vincendo il campionato di Eccellenza e il campionato di serie D, una Coppa Italia Regionale e una Coppa Italia Nazionale e concludendo la sua carriera da calciatore in biancazzurro. Da mister ha iniziato la sua carriera da vice allenatore sempre tra le fila biancazzurre nella stagione 2016/2017, raggiungendo il quinto posto in classifica.

Successivamente venne chiamato alla guida tecnica del Nardò in serie D (2017/2018 e 2018/2019), concludendo nel primo anno il campionato in settima posizione. Nel campionato scorso (2019/2020) venne ingaggiato dal Bitonto Calcio con cui si è classificato al primo posto (stagione interrotta a marzo a causa della pandemia da Covid-19) con la media di 2.04 punti a partita. Da novembre 2020 ad aprile 2021 è stato l’allenatore della Viterbese, portando la società gialloblù a 36 punti in 23 gare frutto di 7 vittorie, 8 pareggi ed 8 sconfitte, con una media punti di 1.26 a partita. "La società - si legge in una nota - augura a mister Taurino un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri".