Finale del torneo “Un Goal per la ricerca”: presente anche un ex campione del mondo

SAN MICHELE SALENTINO - Domani, domenica 10 luglio, la Pro Loco San Michele Salentino, in concomitanza con la giornata nazionale Pro Loco Italiane, festeggia la gran finale del torneo benefico "Un goal per la ricerca". L’appuntamento è alle ore 20 presso il campo di calcetto della zona 167, a San Michele Salentino. Saranno presenti: Pedro Pablo Pasculli, campione del mondo con la Nazionale di calcio Argentina 1986; Pierluigi Orlandini, ex giocatore Inter, Milan e Lecce; Tonino Donatiello, attuale vice presidente della Virtus Francavilla; Mimmo Ligorio, arbitro Asi., il quale arbitrerà la partita finale. Sarà presente anche la Coppa vinta dall'Argentina nel mondiale dell'86, la quale sarà esposta presso i main sponsor: Gisè Cafè, prima della finale Crazy Burger, durante.