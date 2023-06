San Pietro, appuntamento con la "Corri e cammina con Cesare e Antonio": cittadini invitati

SAN PIETRO VERNOTICO – A San Pietro Vernotico torna l’appuntamento con la manifestazione podistica non agonistica “Corri e Cammina” organizzata dall’Asd Podismo Spv My Domo rivolta a famiglie e comitive di amici e a tutti gli appassionati di sport del paese e dintorni. L’evento è dedicato a Cesare Litti e Antonio Palumbo due noti podisti portati via prematuramente da un male incurabile. Gli amici e compagni di squadra dei due atleti intendono ricordare la passione che i due avevano per lo sport, soprattutto la corsa.

L’appuntamento è per domenica 4 giugno in piazza Del Popolo. Il percorso è lungo circa 8 km e attraverserà le vie principali del paese e alcune contrade periferiche. Da piazza Del Popolo si proseguirà in via Lecce, si attraverserà il sottopasso per entrare in contrada Artisti, si proseguirà sulla circonvallazione (passando dalla rotatoria per Torchiarolo) fino alla traversa di contrada “Canimazzi”, da lì si raggiungerà via Pisacane e poi via Brindisi per tornare in piazza del Popolo.

"L’idea è quella di dare a tutti, grandi e piccini, la possibilità di partecipare e trascorrere una mattinata di condivisione , gioia e spensieratezza con la propria famiglia, i propri figli o tra amici combinando divertimento ad una sana attività motoria su un percorso veloce e pianeggiante”. Si legge in un post Facebook di presentazione dell’evento.

“Vi aspettiamo per riempire tutti assieme le strade di San Pietro Vernotico e fare festa con noi, con Antonio e con Cesare indossando la maglia commemorativa dell’evento. Il 4 giugno saremo tutti uguali e sorridenti”.

Iscrizioni presso Planet Sport in via Brindisi, quota: 6 euro, comprende la maglia commemorativa dell’evento. Ci si potrà iscrivere fino alle 8.45 di domenica in piazza Del Popolo. Al momento hanno aderito circa 200 cittadini.