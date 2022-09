A San Vito il più grande meeting sullo sviluppo per il Ju Jitsu

SAN VITO DEI NORMANNI - La Wushu Club di San Vito dei Normanni, nella persona di Vittorio Carlucci, in collaborazione con la Shinsen Academy nella persona di Michele Vallieri, su mandato del presidente mondiale Jjif, Panagiotisn Theodoropoulos, organizza il più grande meeting sullo sviluppo per il Ju Jitsu.

Presenti all’iniziativa, oltre al presidente mondiale Theodoropoulos Panagiotis ed il direttore generale Joachim Thumfart della Jjif (Ju Jitsu International Federation), i rappresentanti da gran parte d’Italia di: Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Fjji (Federazione Ju Jitsu Italia), Feder Kombat e 8 Enti di promozione sportiva nazionali quali Csen, Opes, Msp, Acsi, Uisp, Libertas, Endas, Aics; presenti inoltre da remoto, molti maestri e allievi che hanno assistito con interesse e partecipazione al dibattito.

È stata scelta San Vito dei Normanni, città in cui ha sede la Wushu Clubn Polisportiva Asd, per il grandissimo fermento nel Duo e nello Show System (Specialità del Ju Jitsu) che la scuola del M° Carlucci ha dimostrato di avere, qualificando al prossimo campionato del mondo (Abu Dhabi – dal 28 ottobre all’8 novembre 2022) il più alto numero di coppie di atleti in una nazione.

Uno dei tre punti fondamentali è stato lo sviluppo del Duo System su scala Mondiale e Nazionale, in cui l’Italia ha già un ruolo di protagonista. I ragazzi della Wushu Club infatti, hanno avuto l’onore di essere i protagonisti sul tatami del primo Test event della Federazione mondiale per il nuovo Duo System 2023.

Segue una esaustiva spiegazione sugli importanti riconoscimenti di graduazione e qualifiche su stili e self defence che JJIF è in procinto di conferire ai propri membri (tra i quali proprio il Maestro Carlucci). La parte calda del dibattito è sicuramente incentrata sullo sviluppo del Ju Jitsu in Italia che, dalle parole dello stesso Theodoropoulos, deve essere incentrata sulla libera partecipazione delle società e atleti con principi di collaborazione e confronto sportivo a larghe intese.

Ad oggi solo gli atleti partecipanti alle selezioni Fjji hanno la possibilità di rappresentare i colori azzurri agli eventi (Europei, Mondiali, World Games) Jjif. Nonostante Fijlkam abbia dalla parte sua l’avvallo del Coni, il presidente Theodoropoulos e Thumfart sono stati molto chiari ribadendo alla platea che, secondo lo statuto Jjif, la Fijlkam non ha i requisiti per essere riconosciuta dalla Jjif stessa. La possibilità di rappresentare l’Italia rimane quindi a Jjif che rispetta tutti i criteri di ammissibilità internazionale.

L’intesa, che Jjif ha ribadito più volte, deve essere incentrata sui veri protagonisti dello sport, gli atleti. Motivo per il quale Jjif ha aperto a tutti da un anno la libera partecipazione alle selezioni indipendentemente dalla sigla di appartenenza.

Dopo il meeting c’è stato il sentore di un possibile futuro riavvicinamento delle parti, ma non si è ancora arrivati ad un accordo formale. Fijlkam infatti non ha ancora liberalizzato gli enti in convenzione con essa ad avere rapporti con Jjif, per cui gli atleti e i maestri di tali enti si trovano ancora in una situazione di stallo non avendo una tranquillità certa di non essere soggetti a possibili provvedimenti dovuti alla partecipazione alle selezioni di cui sopra.

Il maestro Vittorio Carlucci, a titolo personale ed in rappresentanza della Wushu Club, ringrazia ufficialmente il presidente Jjif per aver dato, tramite la propria presenza a San Vito dei Normanni, pregio e risalto al lavoro svolto fin ora.

Il maestro Carlucci: "Sono onorato di aver potuto ospitare la piu alta rappresentanza a livello mondiale del nostro sport proprio a San Vito dei Normanni, e per questo ringrazio la preziosa disponibilità dell’amministrazione comunale ed in particolare al delegato allo sport Luciano Cavaliere il quale è sempre prontamente disponibile. Sono molto felice ed orgoglioso per i nostri ragazzi, i quali si sono meritatamente sentiti “al centro del mondo” per un giorno. Direi che possa essere la giusta carica per affrontare con determinazione la preparazione ai prossimi mondiali"

"Un ringraziamento particolare va a Michele Vallieri, un nome che non ha bisogno di presentazioni a livello internazionale, con il quale c’è grande rispetto e spirito di collaborazione; insieme abbiamo iniziato con l’idea di dare un “nuovo impulso” a livello nazionale per uno sviluppo importante del Duo, incentrato a dar voce ed il giusto spazio non a caso sugli stessi protagonisti esplicitati dalla Federazione Internazionale, gli atleti. Un grande in bocca al lupo per tutti i ragazzi azzurri, in particolare in questo caso di San Vito dei Normanni, che saranno impegnati a rappresentare l’Italia ai prossimi mondiali".