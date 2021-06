Sanofi Cup Brindisi - Corfù: Idrusa è la prima in tempo reale

Ha tagliato il traguardo di Kassiopi alle ore 20.28 e 30 secondi (ora greca) compiendo le 104 miglia di traversata in poco meno di nove ore e mezzo

BRINDISI - E' Idrusa l'imbarcazione giunta per prima in tempo reale nella 35esima edizione della regata internazionale "Sanofi Cup Brindisi-Corfu". Ha tagliato il traguardo di Kassiopi alle ore 20.28 e 30 secondi (ora greca) compiendo le 104 miglia di traversata in poco meno di nove ore e mezzo grazie ad un vento da nord che ha spesso superato i 15 nodi. Al secondo posto Anemos, con tre minuti di ritardo rispetto ad Idrusa. Alle venti (ora italiana) del 13 giugno sono segnalate vicine al traguardo altre imbarcazioni, anche se il vento sta leggermente diminuendo, attestandosi intorno ai 13 nodi.