Sconfitta in casa per il Football Latiano nella prima del Campionato di serie B

LATIANO - Inizia con una sconfitta il percorso del Football Latiano nel campionato di serie B. La formazione brindisina cade per 6-4 contro l’Acri in casa. Nonostante il primo tempo, finito 1-1, nella ripresa la squadra ospite ha allungato in maniera decisiva. Le reti per il Latiano sono state realizzate da Jhordan Moreira (doppietta) e reti di Lautaro Penacorveira e Antonio Taccone.

Questo il commento del tecnico Giordano Marelli: “Il risultato è giusto, abbiamo pagato l'inesperienza e la nuova categoria. Il primo tempo è stato buono, potevamo chiudere in vantaggio la frazione con un po’ più di fortuna. Nella ripresa l’Acri ha approfittato di qualche sbavatura di troppo nostra e ci ha punito più volte con il loro pivot. In settimana, lavoreremo per cercare di fare meno errori possibili già dalla prossima trasferta in terra calabrese contro il Casali del Manco. La sconfitta non deve farci paura, eravamo consapevoli che sarà un campionato difficile, noi abbiamo l'obbligo di mantenere la categoria. Ma se ci applicheremo e saremo bravi possiamo ambire a zone della classifica più prestigiose.”