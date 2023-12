Aperte iscrizioni per seconda edizione del torneo misto di padel: ricavato in beneficenza

BRINDISI - Il gruppo Giovani imprenditori confcommercio Brindisi organizza la seconda edizione del torneo misto di Padel a scopo benefico. L'evento, organizzato in collaborazione con il sindacato Federsport Confcommercio Brindisi, patrocinato dal Comune di Latiano, si svolgerà presso Football Park D'Ippolito a Latiano il 28 e 29 dicembre prossimo a partire dalle ore 15.

L’intera somma raccolta verrà devoluta in benificenza all’iniziativa “Il Pranzo Solidale” organizzata dal Comune di Latiano per 26 dicembre 2023 e all’Auser di Mesagne in beni di prima necessità. Gli appassionati di questo sport sono invitati a partecipare.