Giochi Mediterraneo: ecco le sedi di gara. C'è anche la provincia di Brindisi

A Brindisi partite di calcio e volley. A Francavilla Fontana il calcio. A Fasano, la pallamano femminile. Queste le discipline che andranno in scena nel Brindisino, in occasione dei Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 a Taranto. Stamani (sabato 13 luglio) il Comitato Internazionale dei Giochi ha approvato all'unanimità il programma sportivo del comitato organizzatore, dando l’ok a 29 discipline sportive e 30 sedi di gara. Lo ha comunicato il commissario straordinario per i Giochi, Massimo Ferrarese, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Le sedi di gara

La maggior parte degli eventi si svolgerà nel capoluogo ionico. Il resto delle sedi sono sparse fra la stessa provincia di Taranto (badminton a Castellaneta; taekwondo e volley femminile a Massafra; pallamano a Statte; ippica e pallamano femminile a San Giorgio Jonico; shooting e skeet shooting a Torricella; arti marziali e wrestling a Martina Franca; tiro con l’arco a Crispiano; bowls e sollevamento pesi a Montemesola; pallamano maschile a Conversano; scherma e tennistavolo a Grottaglie) e Lecce (calcio maschile e volley maschile).

Gli impianti nel Brindisino

Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, lo stadio Fanuzzi ospiterà gare di calcio sia maschile che femminile, fra cui quelle delle azzurre, mentre al PalaPentassuglia farà da scenario ai match di pallavolo sia maschile che femminile, fra cui gli impegni della nazionale italiana femminile.

Va ricordato che il comitato organizzatore ha stanziato 10 milioni per i due impianti. Sei di questi saranno destinati al Fanuzzi, che sarà dotato di una nuova gradinata coperta, forse congiunta alla Curva Sud. I restanti quattro serviranno a migliorare la viabilità al servizio del palasport di contrada Masseriola.

Le gare di calcio (sia maschile che femminile), come detto, saranno disputate anche a Francavilla, presso la Nuovarredo Arena. Fasano metterà a disposizione il nuovo palasport Vigna Marina inaugurato nel 2023, per le partite di pallamano femminile, fra cui anche gli impegni della nazionale italiana. Quest'ultima struttura beneficerà di un finanziamento da 2,7 milioni di euro destinati alla realizzazione di un parcheggio per 350 posti auto, due nuove rotatorie e una pista ciclabile in sede propria.

"Opere da realizzare per 275 milioni di euro"

Nei giorni scorsi Ferrarese ha fatto il punto della situazione, spiegando che “sono previste opere da realizzare per 275 milioni di euro di cui 110 milioni per gli stadi e 165 milioni per tutti gli altri impianti sportivi”. “Si tratta di un’occasione unica per il nostro territorio che però, a causa del poco tempo rimasto, per sfruttarla al meglio, richiede un grande sforzo, da tanti ormai ritenuto un miracolo”.

“E per realizzarla – ha affermato ancora il commissario governativo - c’è bisogno della collaborazione di tutti. Ma, devo dire la verità, noto ancora che qualcuno continua a creare ostacoli strumentali, non facendo altro che rallentare il nostro grande progetto. Confido che, nell’ormai poco tempo rimasto a disposizione, quegli ostacoli si trasformino in proposte concrete per il raggiungimento dell’obiettivo comune”.

