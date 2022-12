Colpo esterno del Brindisi: i biancazzurri la spuntano sul Molfetta per 3-2

Squadra in casa

Un botta e risposta continuo, alla fine andato al Brindisi. Tra le mura dello stadio Paolo Poli i biancazzurri hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva avendo la meglio sul Molfetta per 3-2: si tratta del settimo successo complessivo della stagione. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 16', a causa del calcio di rigore trasformato da Longo; tuttavia nel finale del primo tempo è arrivata la reazione del Brindisi, capace di ribaltare il risultato grazie a D'Anna al 38' e al primo sigillo del nuovo acquisto Felleca (43'). Nella ripresa la formazione guidata da Ciro Danucci ha allungato le distanze al 54', quando Dammacco ha messo a segno il suo quinto gol stagionale ma, quasi immediatamente, Fucci ha rimesso in gara il Molfetta (60'). Il Brindisi alla fine ha resistito ed è così salito a quota 25 punti.

Molfetta-Brindisi, il tabellino

MOLFETTA: Crispino, Colaci, Manzo, Lobjanidze, Pinto (5’ st Di Modugno), Panebianco, Stasi, Longo, Tedesco, Ciannamea, Fucci(43’st Romio). A DISPOSIZIONE:Diame, Calvanese, Lo Basso, Montanari,Cinciaruso, Salvemini, Di Modugno, Leonetti, Romio. ALLENATORE:Bartoli.

BRINDISI: Vismara, Esposito, Cancelli, Dammacco(22’ st D’Agata), D’Anna 50’ st De Rosa), Valenti, Malaccari, Sirri, Baldan, Mancarella(33’ pt Felleca, 43’ st Gorzelewski), Stauciuc(42’ st Minaj). A DISPOSIZIONE:Oliveto, Santochirico,Gorzelewski, Felleca, De Rosa, Sepe, D’Agata, Opoola, Minaj, Palumbo. ALLENATORE: Danucci.

AMMONITI: 15’ pt Valenti (B),38’ pt D’Anna (B),5’ st Manzo (M), 19’ st Panebianco (M), 30’ st D’Agata (B), 44’ Vismara (B)

ESPULSI: 20’ Esposito (B)

MARCATORI: 17’ pt Longo r. (M), 37’ pt D’anna (B), 42’ pt Felleca (B), 8’ st Dammacco (B), 15’ st Fucci (M)

RECUPERO PRIMO TEMPO:2’

RECUPERO SECONDO TEMPO: 7’

Fonte tabellino: Comunicato ufficiale Brindisi