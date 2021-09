“Barrel racing”: Silvia Sacchi campionessa regionale

SAN VITO DEI NORMANNI - Silvia Sacchi ha vinto il campionato regionale Puglia di barrel racing, una specialità dell’ippica importata dagli Stati uniti d’America. La 15enne di San Vito dei Normanni, in sella al cavallo West Moon, proviene dalla scuderia del ranch degli ulivi di San Vito dei Normanni. Il successo è stato conseguito domenica scorsa (4 settembre) nella finale di una manifestazione iniziata la scorsa primavera. Il campionato regionale si è svolto in sette tappe, ospitate da diversi ranch pugliesi. Lo scorso fine settimana si sono disputate le semifinali e la finale. La somma punti raccolti nelle diverse gare ha premiato Silvia Sacchi. Il torneo regionale, fra l’altro, è qualificante per il campionato nazionale, che solitamente viene organizzato presso la Fiera cavalli di Verona, dove si svolge anche la Coppa delle Regione. Silvia, dunque, è pronta a gareggiare per traguardi ancora più ambiziosi.