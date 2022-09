Soavegel si conferma al fianco della Happy Casa Brindisi: sarà ancora Gold Sponsor

BRINDISI - Soavegel continua a credere e investire nella pallacanestro brindisina e, anche per la stagione sportiva 2022/23, sarà Gold Sponsor biancoazzurro. Grazie ad una crescita costante e progressiva e all’impegno profuso di tutta la famiglia Bianco, Soavegel è diventata un’azienda leader nel settore del frozen food. Nel corso degli anni l’azienda, che ha sede a Francavilla Fontana, ha saputo percepire ed anticipare i cambiamenti di mercato e grazie ad un’attenta e professionale gestione aziendale è riuscita a far conoscere ed apprezzare il marchio Soavegel in campo nazionale ed internazionale.

“Siamo felici di poter contare nuovamente sul supporto di un’azienda così importante del nostro territorio e orgogliosi di poter esporre sulle nostre casacche il marchio Soavegel, in tutti i nostri impegni in Italia ed in Europa”, il commento del general manager dell’Happy Casa Brindisi Tullio Marino.

“Abbiamo avuto la fortuna e l’onore di condividere in questi anni con la pallacanestro brindisina tanti successi, sia sportivi che professionali. Il rinnovo per questa ulteriore stagione conferma ancora una volta la vicinanza al territorio locale e un impegno dell’azienda per il sociale e lo sport.” – Dichiara Massimo Bianco, direttore commerciale di Soavegel – “In termini di obiettivi commerciali, questa partnership ci permetterà di godere di importanti occasioni di esposizione mediatica e ottimi ritorni di immagine per il brand Soavegel.”