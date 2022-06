“Sport e Solidarietà”: 200 giovani atleti in scena nel plesso "Giulio Cesare"

BRINDISI - Mercoledì 8 giugno il plesso “Giulio Cesare” dell’Ic Commenda si trasformerà in un grande centro sportivo in occasione della conclusione del progetto “Scuola Attiva Junior” e di numerosi progetti del Programma pperativo nazionale (Pon) del Ministero dell’Istruzione che sono stati attivati presso l’Istituto nel corso dell’anno, racchiusi nei moduli “Creativa…mente” e “Socializzare per apprendere”.

La manifestazione, realizzata con la collaborazione dell’ente di promozione “Csi Provincia di Brindisi” e delle associazioni “Asd Lame Azzurre Brindisi Maestri Zumbo”, “New Basket Brindisi”, “Asd Releve' Ritmica Brindisi”, coinvolgerà circa 200 ragazzi che saranno impegnati su campi di pallavolo, scherma, basket, su piste di atletica e in esibizioni di attività motoria.

L’iniziativa, dal titolo “Sport e Solidarietà”, ha la finalità di diffondere la pratica dello sport fra i più giovani e di far conoscere al territorio le attività avviate presso i plessi delle scuole primarie e della scuola secondaria. L’evento è particolarmente significativo perché s’incardina in un percorso di dialogo con il territorio e di promozione della socialità e della solidarietà che l’Ic Commenda da diverso tempo porta avanti.

“Abbiamo voluto con convinzione questa manifestazione – afferma il dirigente scolastico, Patrizia Carra – e abbiamo voluto che si svolgesse nei luoghi che i nostri ragazzi frequentano ogni giorno per due motivi principali: per creare un legame ancora più stretto fra la scuola e la vita di dei nostri ragazzi fuori dalla scuola, e poi per accogliere, ancora una volta, la città all’interno della scuola, perché non ci sia distinzione ma continuità, perché la città possa attraversare la scuola e viceversa.

I ragazzi crescono in queste stanze e percorrono questi corridoi, venite a vedere di quanti colori può dipingersi la tela della nostra realtà, grazie alla loro creatività e al loro entusiasmo”.

“La manifestazione non sarà solo sport, - continua il dirigente scolastico - ma anche Solidarietà. Per tutta la giornata gli stand delle associazioni Ail, Admo, “Batti un colpo”, “Delfini Messapici” saranno a scuola e, inoltre, ci sarà anche il mercatino solidale della “Giulio Cesare”, che raccoglierà fondi da destinare in beneficenza.”

“Nonostante le mascherine – afferma la prof.ssa Silvia Lapomarda, referente scolastica dell’attività motoria i nostri sorrisi si possono leggere in modo evidente perché finalmente possiamo rivedere i ragazzi insieme giocare, gareggiare, scherzare. Abbiamo avuto due anni difficili, i nostri alunni meritano di poter recuperare il tempo trascorso esclusivamente dietro uno schermo del computer e il loro desiderio di stare insieme è più grande di quanto potessimo pensare. Portare lo sport tra i ragazzi e, soprattutto, renderlo protagonista nella scuola rappresenta per noi docenti una grande conquista perché, finalmente, recuperiamo una parte fondamentale del ruolo della scuola, la socialità che tanto ci è mancata. E i sorrisi dei ragazzi ci fanno dimenticare, per un momento, tutte le difficoltà”.

Nel pomeriggio si terrà la manifestazione vera e propria cui interverranno il Dirigente Scolastico, Patrizia Carra, il Presidente della Provincia, Toni Matarrelli, il Questoe, Annino Gargano, il Capo di Gabinetto della Questura e Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Marilena Scioli, l’assessore allo sport, Oreste Pinto, il professore Vito Attorre dell’USP di Brindisi, il General Manager della New Basket Brindisi, Tullio Marino, il calciatore Antonio Benarrivo, il Presidente Regionale CSI, Ivano Rolli, il Presidente provinciale del CONI, Mario Palmisano Romano e ancora Tiziano Mele, giornalista e Coach di Comunicazione, la campionessa di nuoto Monica Priore e il giornalista Carlo Amatori. All’evento interverrà, inoltre, anche la Delegazione delle Fiamme Oro di Brindisi con Massimiliano Martina, tecnico della sezione giovanile Taewkondo e con Fabio Pignataro, tecnico della sezione giovanile Pugilato.

Una grande festa di fine anno scolastico, insomma, una scuola senza barriere e piena di sorrisi. Appuntamento alle 17.30.