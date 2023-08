Lo sport come strumento di cambiamento e unione: grande successo per la "Run4Leo"

CAMPO DI MARE - Grande successo per la Run4Leo, la manifestazione podistica organizzata dalla società sportiva My Domo di San Pietro Vernotico, in memoria di Leonardo Pignatelli, uno dei membri e fondatori della società, grande appasionato di sport, scomparso prematuramente ad aprile scorso. Si è svolta a Campo Di Mare, marina di San Pietro Vernotico, su un percorso di 10 km vista mare e ha visto la partecipazione di 350 atleti e atlete di diversa età e provenienza.

"Un evento senza precedenti", è stato definito dagli organizzatori, che "ha scosso l'atmosfera sportiva locale, catturando cuori e menti con un'onda travolgente di gioia e determinazione. L'iniziativa senza eguali della società sportiva My Domo ha trasformato un semplice evento di corsa in una celebrazione dell'unità umana e della passione sportiva".

"Questa iniziativa ha dimostrato che lo sport può superare i confini e le differenze, unendo le persone in un unico spirito. All'apertura solenne della manifestazione, la moglie di Leonardo, Daniela, ha presenziato insieme alle autorità locali, alla sindaca e alle personalità politiche del luogo, rendendo omaggio a un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità".

"La Run4Leo ha anche dimostrato l’impegno costante di My Domo per la sensibilità e la sostenibilità ambientale, valori che l’associazione ha sempre cercato di promuovere in diverse altre manifestazioni. I partecipanti hanno percorso coraggiosamente 10 km, attraversando strade e percorsi vicino le marine, ma anche creando nuove connessioni sociali e rafforzando il loro legame con il mondo dello sport. Ogni passo è stato accompagnato da sorrisi, un'atmosfera carica di energia palpabile in ogni angolo dell'evento".

"E' stata molto di più di una semplice corsa. È stata una celebrazione di passione e dedizione, una dimostrazione di come lo sport possa ispirare e unire le persone e diventare strumento di cambiamento. Ogni partecipante ha respirato con passione, sentendo la presenza ispiratrice di Leonardo, che è stato come un faro di motivazione ad ogni spinta. Questa giornata straordinaria ha dimostrato che l'unità è la chiave per superare gli ostacoli più grandi. Come una famiglia sportiva unita, i partecipanti hanno incanalato la loro energia collettiva verso la conquista dei traguardi personali e collettivi. La tenacia e la determinazione di questo gruppo hanno lasciato un'impronta indelebile, segnando una pietra miliare nell'evoluzione della società My Domo e nell'animo di ognuno dei partecipanti".

"Un evento che rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che hanno partecipato, testimoniando la forza di un gruppo determinato e coeso. Un gruppo che, continuerà a promuovere la sensibilità verso l’ambiente e la sostenibilità per il bene della comunità e del paese".