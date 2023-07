CEGLIE MESSAPICA - La squadra del Circolo Tennis Ceglie Messapica è in serie C. Dopo la stagione regolare dominata nel suo girone dalla squadra Cegliese, 6 vittorie su 6 e nessuna sconfitta, Davide Donadelli 2.7, Simone Turrisi 2.8, Davide Semeraro 3.1 e Ciro Galiandro 3.1 hanno affrontato nei playoff in semifinale lo Sporting Club Fasano vincendo per 3 a 1 ed in finale il Tennis Club Bitonto battuto sia fuori casa con un 4-0 che di fatto ha chiuso i giochi ed anche in casa domenica 2 luglio quando è partita la festa per la meritata promozione.

Rincorsa per 2 anni e perduta solo in finale nel 2021 e semifinale nel 2022 solo al doppio di spareggio questa promozione è il coronamento dell’impegno dei giocatori e del direttivo del Circolo presieduto da Domenico Maria Conte, direttore sportivo Enrico Marseglia, vicepresidente Morgana Turrisi, tesoriere Francesco Fumarola, consiglieri Francesco Monaco, Davide Leporale, Domenico Maffei che hanno fortemente voluto questo risultato assieme si maestri Davide Semeraro, Graziana Sportelli e Luca Ciracì che si sono impegnati e si impegnano negli allenamenti di agonisti e non agonisti.

"Siamo orgogliosi di rappresentare la Cittá di Ceglie Messapica nel piú importante campionato federale giocato nella cittá", è il primo commento a caldo raccolto dopo la promozione da parte del presidente Domenico Maria Conte, e il direttore sportivo Enrico Marseglia si spinge oltre affermando che "ora è tempo di programmazione seria ed oculata per un campionato molto difficile e competitivo, come la serie C, ma avvertendo l’onere e l’onore di dover difendere e diffondere i colori della nostra Città oltre che del CtCeglie, siamo certi che ci faremo trovare pronti per questa ennesima sfida e noi, storicamente, non ci iscriviamo solo per partecipare".

Notevolissimo l’impegno del Circolo anche riguardo alle strutture sportive. Il Circolo ha consentito una vera e propria trasformazione della Villa Cento Pini che prima del 2007 (anno di fondazione della Associazione) era abbandonata e degradata, con l’impegno costante del Circolo che ha attratto ed investito finanziamenti propri per oltre 20mila euro e l’attenzione dell'amministrazione comunale la Villa Comunale è fiore all’occhiello della Città ed ormai la realtà pubblica della Villa e privata del Circolo convivono in maniera egregia.

Nella Villa infatti il Circolo organizza con continuità negli spazi destinati dalla convenzione con il Comune non solo eventi sportivi (sono 4 i tornei organizzati oltre ai campionati ove under e femminile ed è in procinto di iniziare l’Open 2023) ma anche a margine di questi, eventi culturali e gastronomici così come nei suoi fini istituzionali di associazione affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel ed iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri come da d.lgs. 39/2021.