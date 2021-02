Campionati di cross, la squadra femminile mesagnese vola alle gare nazionali

MESAGNE- La squadra femminile dell’asd Atletica Mesagne ha vinto i campionati regionali di società di cross svoltisi a Palo del Colle (Bari) lo scorso fine settimana e si è aggiudicata la finale che si svolgerà il 13 e 14 marzo a Campi Bisenzio (Firenze).

La manifestazione, organizzata dalla Dynamyk Fitness di Palo del Colle, si è disputata nello splendido scenario della Masseria Vero e ha accolto circa 450 atleti di tutte le categorie in rappresentanza di 90 società provenienti da tutta la regione. La squadra femminile ha mantenuto e confermato il primo posto già ottenuto nella gara di Grottaglie e grazie a una attenta strategia e organizzazione ha saputo fronteggiare gli attacchi delle altre squadre, facendo emergere il valore del gruppo, oltre a quello della singola atleta.

Nonostante le difficoltà di questo ultimo anno, la società è cresciuta, ha saputo allenarsi nel rispetto delle regole e si è preparata per fare un salto di qualità che oggi la vede come un riferimento non soltanto provinciale, ma per l’intera Regione Puglia.

Questo risultato stimola e spinge nel continuare a crescere e migliorarci, facendo sì che la famiglia dell’asd Mesagne possa coinvolgere sempre più atleti e, in particolare, far avvicinare i giovani a questa disciplina che è la base per ogni sport individuale e di squadra. Anche la categoria uomini si è difesa ottenendo il nono posto assoluto su 90 società a livello regionale.