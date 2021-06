Ssd Brindisi Fc, domenica 13 giugno si torna sugli spalti

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc comunica che in occasione dell’incontro di calcio Brindisi – Portici, in programma alle 16 di domenica 13 giugno, in relazione al decreto legge dello scorso 22 aprile, il pubblico potrà tornare sugli spalti. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e in ogni caso non superiore ad un massimo di 1.000 unità, nel rispetto del protocollo della Figc con le seguenti modalità: obbligo di mascherina e distanziamento in tutti i settori; all’ingresso verrà presa la temperatura. Sempre a causa disposizioni anti Covid, presso i due punti vendita, oltre al biglietto, verrà consegnata un’autocertificazione da compilare, firmare e portare insieme al biglietto all’ingresso dello stadio; il biglietto potrà essere acquistato a partire dal pomeriggio del 9 giugno, solo in prevendita, che sarà chiusa alle 12 di sabato 12 giugno.

Non sono previsti, né autorizzati, accrediti. Domenica, non essendo consentita la vendita allo stadio, i botteghini resteranno chiusi. Il costo dei biglietti: 6 euro in tribuna centrale, compreso di un euro prevendita; 3 euro gradinata e curva, compreso di un euro prevendita. Gli abbonati potranno accedere col proprio abbonamento, ma dovranno ritirare dal punto vendita l’autocertificazione anti Covid da compilare e da consegnare all’ingresso dello stadio. I tagliandi si potranno ritirare esclusivamente presso i seguenti punti vendita: Edicola L’ideario sita in via Verona 30 rione Santa Chiara; L’Aspirapolvere, sito in Viale Aldo Moro 127. Pertanto domenica 13 giugno, per la gara Brindisi - Portici, i biglietti posti in vendita (al netto della quota abbonati) saranno i seguenti: tribuna centrale: 239; gradinata: 269; curva sud: 372.