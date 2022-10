Successi incredibili per gli allievi del Centro ippico Acquadueo

BRINDISI - Domenica 2 ottobre si è concluso il campionato regionale di Cross Country e Country Derby Fitetrec Ante disputato presso la Caserma Militare della Scuola di cavalleria di Lecce “Capitano Federico Caprilli” e in Asd Acquadueo, si tirano le somme.

L’ultima delle tre tappe di quest’anno ha visto protagonisti in Avviamento A Federica Marseglia e Andromeda Frolik che con un giro veloce e preciso terminano con la 4 posizione. In Avviamento B invece Giada Pignatelli e Town Gray terminano al 5° posto nonostante qualche incomprensione.

Per quanto riguarda il Derby troviamo in C20 il debutto del piccolo Francesco Ostuni, di soli 6 anni, insieme alla stupenda Liquirizia Tempestosa, ha lasciato senza parole l’intero pubblico della Caserma “Caprilli” di Lecce. Ottimo lavoro anche Gaia Menga su Andromeda Frolik. In C40 le bellissime prestazioni senza errori di Elena Ostuni su Andromeda Frolik, Diego Ostuni su Dextery, Nicholas Facecchia su Dextery, Francesco Solito sempre su Dextery, Rebecca Di Lauro su Dextery ed Emily Allan su Andromeda Frolik.

Salendo in C60 Francesca Musa su Dextery sono sul podio, due bei giri per Ambrogio Ruralis montato prima da Federica Marseglia e a seguire da Angelica Solito. In C70 ritroviamo Francesca Musa su Dextery e al secondo posto Elois Campana su Ambra. Per finire le C80 con Elois Campana su Ambra al primo posto e Giada Pignatelli su Town Gray al secondo.

A livello regionale troviamo: primo posto campioni regionali Emily Allan e Andromeda Frolik in C40, Francesca Musa e Dextery in C60, Elois Campana e Ambra in C70 e C80, Luigi Gorgoni e Lea Kay in F di regolarità. Secondo posto vice campioni regionali: Francesco Solito e Dextery in C40, Giada Pignatelli e Town Gray in C80. Terzo posto: podio per Beatrice Prezzemolo e Dextery in C40, Danilo Papadia e Stellina in F di regolarità.

"Quante soddisfazioni, quanta emozione per i genitori di questi fantastici ragazzi, ancora più grandi per i diretti interessati". Le parole di Valerio Ostuni con cui si congratula con i suoi allievi “un sorriso in più sul nostro volto dopo ogni lacrima e ansia che avete spodestato dal vostro viso lasciando posto ad adrenalina e coraggio, siete tutti dei piccoli grandi campioni”.

Il merito di questi successi in questo sport in territorio brindisino è dei fratelli Davide, Marcello e Valerio Ostuni, supportati nella gestione del Centro di equitazione dal padre Bruno e dal fratello Giuliano, nella loro Asd stanno crescendo dei veri e propri campioni che il prossimo 15 e 16 ottobre vedremo gareggiare a Roma nell' Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa - Pratoni del Vivaro', situato nel Parco del Castelli Romani, campionato organizzato dalla Fitetrec - Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec-Ante, sarà un appuntamento nazionale di notevole interesse per gli appassionati di questo sport.