L'Asd Casale Volley miete successi in serie

Successi in serie per il Casale Volley 3 di Brindisi. Giovedì 24 Giugno nel Palazzetto dello Sport della Città di Tricase si sono svolte le Finali Interprovinciali Under 12 Femminili, dove la squadra brindina ha conquistato il titolo di Campione Territoriale senza perdere neanche un set dimostrando una capacità tecnica ma soprattutto una facilità di gioco e di approccio alla palla da impressionare il numeroso pubblico presente. Vista la capienza dell’impianto, i genitori erano numerosi nel rispetto delle norme anti Covid. La squadra era rappresentata da: Melissa Esposito, nata nel 2010, Sara Romano Palmisano (2009), Ludovica Vasile (2009), Chiara Campioto (2009). La squadra è allenata egregiamente da Manuela Barduro.

Mercoledì 30 Giugno nella Città di Lecce nella Palestra del Liceo Banzi-Bazoli, il Casale Volley 3 ha trionfato battendo in finale la squadra del Frimarc Surbo per 2 Set a 0. Gara molto tirata ad una temperatura percepita di 38° le bambine hanno dimostrato carattere e tanta voglia di vincere, alla fine hanno esultato con lacrime di gioia, che hanno emozionato un po’ tutti i presenti. Squadra: Chiara Campioto (2009), Romano Sara Palmisano (2009), Melissa Esposito (2010), Ludovica Vasile (2009), Sara Fatigati (2008), Maria Chiara Vignone, Montenero Giorgia, Gargiulo Eva, Distante Elisa. Allenatore: Barduro Manuela.

Queste vittorie per Claudio Scanferlato factotum della società, intervistato da una radio locale leccese, hanno un valore immenso, in quanto dopo quasi 18 mesi di fermo totale ha voluto fermamente ricominciare nei parchi della Città di Brindisi, messi a disposizione dall’Assessorato allo Sport, e nonostante tutte le difficoltà di allestire giorno per giorno i campi, è riuscito grazie all’appoggio incondizionato dei suoi collaboratori e soprattutto alla voglia di queste bambine, a portare loro a prendersi queste soddisfazioni che alla loro tenera età saranno le fondamenta di una crescita sportiva e non solo. Lo stesso, fa un appello a tutti i genitori di riportare i figli in palestra, noi adotteremo tutte le norme anti Covid previste, come già fatto in passato, per cui la palestra sarà un luogo sicuro e continueremo a lavorare con la stessa passione che ci ha contraddistinto in tutti questi anni.