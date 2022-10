Figurine Panini: un successo il raduno “Città di Brindisi”

BRINDISI – Vecchie glorie del calcio, collezionisti e tanti bambini. Ha riscosso un notevole successo il secondo raduno “Città di Brindisi” di collezionisti dell’album di figurine Panini, che domenica scorsa (23 ottobre) si è svolto a Brindisi, nei locali messi a disposizione dall’organizzatore, Vincenzo Giunta, in via San Martino della Battaglia, al rione Santa Chiara. L’evento è andato avanti per tutta la giornata, nel corso della quale si sono succeduti appassionati provenienti anche dalle province di Lecce e Taranto.

I “ritardatari” della collezione 2021-22 hanno potuto completare le caselle vacanti dei propri album. Hanno raccolto l’invito di Vincenzo Giunta anche il vice campione del mondo Antonio Benarrivo, il campione del mondo (con l’Argentina nel 1986) Pedro Pablo Pasculli, Tonino La Palma (fra i protagonisti della Brindisi Sport in Serie B) e Gigi Faccini, che ha indossato la maglia del Brindisi in Serie C. Per l’occasione è stato proclamato anche il vincitore della prima edizione del premio “Giorgio Giunta”, donato da Massimiliano Oggiano, al collezionista Demetrio Suraci, arrivato da Reggio Calabria.

“La nostra rete di collezionisti – afferma Giunta – si sta allargando sempre di più. A riempirmi di gioia sono stati soprattutto i tanti bambini venuti al raduno, incantanti dal fascino delle figurine: una passione che coinvolge anche parecchi adulti. Ringrazio gli espositori Giacomo di Messina, Michele di Carosino (Taranto), Carlo, Salvatore e Mario di Brindisi".

Ringrazio anche i fratelli Gloria, dell’edicola di via Cappuccini, per il supporto che mi hanno fornito. E un ringraziamento alla Panini, che non fa mai mancare il proprio sostegno a noi collezionisti, per iniziative di questo tipo. E adesso, chiuse anche le ultime pendenze con la collezione della passata stagione, siamo pronti per la collezione 2022-23, con la passione e l’entusiasmo di sempre”.