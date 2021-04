“Qui per te” – playoffs 2021: 3500 posti per 3500 t-shirt

Ogni tifoso, cittadino, appassionato potrà supportare la società acquistando la t-shirt playoffs 2021 e personalizzarla con il proprio nickname. ‘qui per te’ #forzabrindisi

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Happy Casa Brindisi

Record, vittorie, emozioni senza precedenti. È la stagione sportiva 2020/21, la più bella di sempre per la Happy Casa Brindisi che ha oltrepassato i propri limiti stazionando costantemente ai primissimi piani della pallacanestro italiana ed europea. Una encomiabile voglia di vincere e stupire alimentata dal contagioso entusiasmo del tifo biancoazzurro, nonostante l'impossibilità di poter vivere “live” le gesta della squadra. Un calore senza confini espresso attraverso tutti i canali telematici societari disponibili.

Ora è arrivato il momento di stringerci ancora di più intorno a questi splendidi ragazzi e riempire di passione gli spalti di un insolito Pala Pentassuglia, teatro di questo emozionante finale di stagione. Ogni tifoso, cittadino, appassionato e simpatizzante potrà infatti contribuire e supportare la società acquistando la t-shirt ‘Qui per te’ Playoffs 2021. Per questo appuntamento con la storia abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti di personalizzare la propria t-shirt playoffs con il proprio nome/cognome o nickname; una volta completato l’acquisto tutte le t-shirt personalizzate saranno posizionate sugli spalti del Pala Elio per creare una scenografia che includa tutti i nostri nomi.

Ordinare la t-shirt online è semplicissimo: tramite l’apposita sezione del sito NBB (www.newbasketbrindisi.it/qui-per-te/ ) si potrà scegliere l’importo del contributo per la t-shirt playoffs (25€ o 50€), la taglia preferita (S-M-L-XL-XXL), oltre ovviamente alla personalizzazione che potrà essere di max 13 caratteri (numeri/ caratteri speciali/ hashtag sono consentiti).

N.B.: il nostro staff provvederà alla realizzazione della maglietta, alla stampa della personalizzazione ed alla disposizione della scenografia all'interno del palasport; una volta terminata la fase playoffs sarà possibile ritirare la propria maglia al New Basket Store nei tempi e modi che saranno indicati successivamente: 3500 posti x 3500 t-shirt! #QuiPerTe #ForzaBrindisi