Giro d'Italia: accesso al rettilineo contingentato da viale Aldo Moro

BRINDISI - Mancano poche ore all’arrivo della tappa Matera-Brindisi. Di seguito, alcune informazioni utili fornite dal Comune di Brindisi.

I ciclisti percorreranno in città 4 chilometri tra via Appia, via Torpisana, viale Commenda, via Tirolo, viale Aldo Moro e viale Palmiro Togliatti dove ci sarà l’arrivo all’altezza del tribunale. La partenza da Matera sarà alle ore 13, l’entrata a Brindisi è prevista per le ore 16.10 circa.

Ad esclusione del traguardo, nel resto del percorso sarà possibile assistere alla gara, ma nell’ultimo chilometro, a partire da viale Aldo Moro, l’ingresso sarà contingentato dall'organizzazione stessa. In quest’area si potrà accedere fino al raggiungimento del limite massimo di capienza che garantisca il distanziamento di sicurezza, nel rispetto delle norme anti Covid.