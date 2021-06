Allenatore fasanese porta il Taranto in serie C: i complimenti del sindaco

FASANO – Giuseppe Laterza, classe 1979, fasanese Doc, con una stagione magistrale, ha condotto la sua attuale squadra, il Taranto FC 1927, alla vittoria del campionato di serie D girone H, ottenendo la tanto attesa promozione in serie C, tra i «professionisti».

"Da primo cittadino e da sportivo – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – voglio porgere i più sinceri complimenti a Giuseppe Laterza, allenatore del Taranto, per il successo concretizzato oggi. Un percorso, quello di Mister Laterza, che ha avuto i natali, anche grazie a un progetto sportivo coraggioso e lungimirante, guidato dal presidente D’Amico, nella nostra Fasano dove, prima come giocatore, poi come allenatore, ha maturato la sua visione di gioco, conoscenza tecnica, e soprattutto il suo spirito di sacrificio e di totale dedizione al mondo dello sport in generale e a quello del calcio in particolare".

"Nel suo curriculum può annoverare, oltre all’odierno successo che lo proietta nel calcio professionistico, la vittoria sulla panchina del Fasano, di due campionati consecutivi, tra il 2017 e il 2018, ottenendo il doppio salto dalla Promozione alla Serie D e la disputa di quattro finali di Coppa tra cui la Finale di Coppa Puglia Promozione conquistata contro l’Omnia Bitonto. Uno sportivo completo, a cui vanno gli auguri miei e di tutta la città di Fasano, un vero e proprio esempio per chi ama lo sport".