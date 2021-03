Altra tegola su Happy Casa: infortunio per Ousman Krubally

BRINDISI - Anche Ousman Krubally non potrà essere schierato con la formazione di Happy Casa Brindisi che questa sera (13 marzo) al PalaPentassuglia affronterà la Virtus Bologna, una delle squadre più forti e meglio attrezzate del campionato. Il giocatore americano si è presentato in allenamento con il ginocchio sinistro gonfio ed è stato visitato dal direttore sanitario Dino Furioso e dal dottore Giuseppe Palaia, che hanno diagnosticato una “borsite prerotulea”, dichiarandolo inabile a giocare la partita di questa sera.

Happy Casa Brindisi, pertanto, oltre che agli infortunati D’Angelo Harrison ed Alessandro Zanelli dovrà fare a meno anche di Ousman Krubally, uno dei giocatori più in forma della squadra in questo momento e che aveva risolto positivamente molti problemi a coach Vitucci, con le sue ottime prestazioni in attacco ed in difesa. Ora diventa una impresa impossibile fare fronte alla Virtus Bologna, una delle squadre più forti del campionato, con rotazioni ridotte al minimo.