Tennis Europa Under14: Italia e Giappone trionfano nel turno di doppio

BRINDISI - Sono state l’Italia con il pugliese Binetti e il campano Catapane e il Giappone con Watanabe e Yoshino, ad aggiudicarsi il torneo di doppio del torneo internazionale “Tennis Europe Under 14” che si avvia a conclusione sui campi del Circolo Tennis Brindisi. Si sono disputate nel pomeriggio di ieri (venerdì 10 giugno) le finali maschile e femminile per decretare le due coppie vincitrici del torneo. Nel doppio maschile: Binetti/Catapane (Italia, ranking TE 373 e 1097) hanno battuto Conigliaro/Uccello (Italia, ranking TE 125 e 988) 6-0/6-0, dopo aver vinto in semifinale contro Cosimi/Paci (Italia, ranking TE 630 e 351) 6-2/4-6/10-7.

"Abbiamo disputato un’ottima partita, molto sentita dal pubblico con cui abbiamo condiviso un bellissimo momento di sport – hanno affermato Binetti e Catapane nel post partita -. All’inizio del match eravamo tesi ed emozionati, sapevamo di incontrare due avversari molto forti, soprattutto Conigliaro, che in singolare esprime davvero un grande tennis. Il doppio, però, è un’altra storia e il risultato ci ha dato ragione. Siamo molto contenti, ci prepariamo per il prossimo Tennis Europe che giocheremo a Sassuolo, pronti a festeggiare questo successo a Mirabilandia".

Nel doppio femminile: Basiletti/Cerbo (Italia, ranking TE 810 e 607) sono state sconfitte da Watanabe/Yoshino (Giappone) 6-3/6-3, che hanno battuto in semifinale Cocomazzi/Getterich (Italia e Germania, ranking TE 938 e 224) 6-1/6-2. "Siamo molto contente della vittoria – hanno commentato nel post partita Watanabe e Yoshino - ogni volta che veniamo in Italia ci rendiamo conto di quanto sia alto il livello del tennis, aumenta sempre di più e per questo vincere qui è particolarmente bello. Abbiamo giocato un gran bel match, esprimendo un ottimo tennis sotto rete e questa è stata la nostra carta vincente".

Sempre nella giornata di ieri, è andato avanti il tabellone di singolare con quattro semifinali disputate (2 per il main draw maschile e 2 per quello femminile). Nei singolari maschili: Simon Evan (Francia, ranking TE 753) è stato sconfitto da Max Geissinger (Germania, ranking TE 345) 6-1/6-3; Davide Ciaschetti (Italia, ranking TE 724) è stato sconfitto da Giovanni Conigliaro (Italia, ranking TE 125) 6-4/4-6/6-4. Nei singolari femminili: Aoi Watanabe (Giappone) è stata sconfitta da Jutta Lenaerts (Belgio, ranking TE 562) 6-3/6-2; Martina Cerbo (Italia, ranking TE 607) è stata sconfitta da Amane Hattori (Giappone) 6-4/6-2.

"Malgrado la pioggia, è stata una intensa giornata di tennis – ha affermato il direttore di gara Vito Tarlo - con le finali di doppio brillantemente vinte dagli italiani Binetti e Catapane per il tabellone maschile, dalle giapponesi Watanabe e Yoshino per il tabellone femminile, le quali hanno messo in campo uno spettacolo bellissimo, sorprendente. Molto alto anche il livello di gioco nelle quattro semifinali di singolare, con ottime prestazioni di tutti i ragazzi in gara e dei vincitori che domani, nella giornata finale di questo prestigioso torneo, ci regaleranno ulteriori emozioni".